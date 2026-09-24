Inicia Interapas nueva etapa de rehabilitación sanitaria en Abasolo

Se suman 90 metros de nueva red sanitaria a los ya renovados previamente en esta calle del Centro Histórico.

En total, Interapas renovará 165 metros de drenaje hasta el Pasaje Zaragoza.

SLP.- Interapas inició un nuevo tramo de rehabilitación sanitaria en la calle Mariano Abasolo en el Centro Histórico, como continuación de los trabajos realizados hace aproximadamente un mes, cuando se renovaron 75 metros de la red entre Morelos y Lerdo de Tejada.

En esta nueva etapa se renovarán 90 metros adicionales, entre Morelos y Pasaje Zaragoza, con lo que suman ya 165 metros de red sanitaria renovada en esta calle del Centro Histórico. La intervención permitirá mejorar las condiciones del drenaje en beneficio de vecinos y personas que transitan diariamente por esta zona.

Los trabajos contemplan la instalación de tubería PEAD de 12 pulgadas, con una inversión aproximada de 560 mil pesos. La obra llegará hasta el Pasaje Zaragoza, principal eje peatonal del Centro Histórico y de mayor extensión en el país.

Como parte de esta intervención, se mantiene el cuidado de la infraestructura y la imagen urbana del Centro Histórico, considerado patrimonio cultural. Los trabajos se realizan en coordinación con el programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Durante la ejecución de la obra habrá cierre total de la calle Mariano Abasolo en el tramo intervenido, por lo que se recomienda a vecinos, comerciantes y personas que transitan por la zona tomar precauciones y considerar vías alternas.

Con la continuidad de estos trabajos, Interapas avanza en la renovación de la infraestructura sanitaria del Centro Histórico, atendiendo las necesidades de la red sin dejar de lado la conservación de las características de sus calles y espacios peatonales. Para reportar problemas de drenaje o solicitar desazolves, los usuarios pueden comunicarse a la línea Acuatel 444 123 6400.