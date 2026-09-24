FENAPO 2026 SUPERA 10 MILLONES DE VISITAS CON MODELO DE ACCESO GRATUITO

• Durante 24 días, las familias disfrutaron sin costo entrada, estacionamiento, juegos mecánicos y espectáculos.

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026 registró más de 10 millones de visitas durante 24 días de actividades, con una oferta de espectáculos, cultura, gastronomía y entretenimiento para las familias.

La edición presentó artistas nacionales e internacionales como Katy Perry, Mötley Crüe, Bizarrap, Yandel y Los Tigres del Norte, además de mantener gratuitos la entrada general, estacionamiento, juegos mecánicos y espectáculos.

Bajo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Patronato continuó también con la modernización y aprovechamiento del recinto ferial, generando mejores espacios para las personas asistentes.

El modelo de gratuidad amplió el acceso de las familias a la máxima fiesta de las y los potosinos. Además, la Asociación Mexicana de Ferias, Fiestas, Expos y Eventos Masivos (ASONAFE) reconoció a la Fenapo como la mejor feria de México por su modelo de gratuidad, inclusión, calidad de espectáculos y oferta familiar.