GOBIERNO DEL ESTADO INTENSIFICA EL OPERATIVO CONTRA LA PLAGA DE LANGOSTA EN CUATRO MUNICIPIOS

* La Sedarh coordina brigadas con instancias federales, estatales y productores en Lagunillas, Santa Catarina, Rayón y Tamasopo para detectar y controlar oportunamente la presencia de la plaga.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno del Estado activó un operativo emergente ante la presencia de langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons) en zonas de cultivo de la región Media.

A través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), se desplegaron brigadas nocturnas integradas por personal técnico y especializado para localizar las llamadas “mangas”, contener su desplazamiento y reducir posibles afectaciones a cultivos así como su monitoreo y atención técnica ante la presencia de esta plaga.

La dependencia mantiene coordinación con el Gobierno Federal, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y las áreas municipales de Desarrollo Rural. Las labores se concentran en Pinihuan y la sierra de La Palma, en Santa Catarina, Rayón, Tamasopo y Lagunillas, donde se mantiene vigilancia sobre cultivos de maíz, calabaza, naranja y otros productos agrícolas.

El titular de Sedarh, Jorge Luis Díaz Salinas, pidió la colaboración de productores y habitantes de las comunidades para reportar cualquier presencia de la plaga y facilitar la intervención de las brigadas. Los recorridos se realizan principalmente durante la noche, periodo en el que las condiciones permiten una mejor localización y control de los grupos de insectos.

El Gobierno del Estado mantendrá las acciones de sanidad vegetal y coordinación con productores e instituciones especializadas para proteger las cosechas y atender de manera directa a las comunidades rurales de San Luis Potosí.