SOLEDAD OFRECE TALLER GRATUITO PARA ELABORAR CORONAS DE DÍA DE MUERTOS

• Las piezas elaboradas por la ciudadanía serán utilizadas durante las celebraciones de Xantolo y Día de Muertos en Soledad.

La Coordinación de Promoción Ciudadana de Soledad de Graciano Sánchez ofrece de manera gratuita talleres para la elaboración de coronas de Día de Muertos, abiertos a todas las personas interesadas en participar y que, además de promover la creatividad y la convivencia, permitirá preparar parte de la decoración que se utilizará durante las celebraciones de Xantolo y Día de Muertos en el municipio, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Claudia Teresa Salas Rodríguez, titular de Promoción Ciudadana, informó que las coronas se elaboran con cartón y celoseda, como parte de las actividades que acercan alternativas culturales y recreativas a las familias en distintas zonas de Soledad. “Estamos trabajando en estos talleres para que la ciudadanía pueda participar, aprender y aportar con sus propias manos a las celebraciones de nuestras tradiciones, además, estos conocimientos pueden convertirse en una oportunidad para emprender y generar un ingreso extra mediante la elaboración y venta de coronas y otros artículos de temporada”, señaló.

Los talleres se realizan los lunes, martes y viernes en la calle Aldama 112 en Cabecera Municipal, mientras que los miércoles se llevan a diferentes colonias a través de las Ferias de Seguridad, donde también se ofrecen actividades de distintas temáticas; además, la Dirección de Promoción Ciudadana comenzó los trabajos para la elaboración de catrinas que formarán parte de la decoración de Xantolo y Día de Muertos.

Estas acciones forman parte de la estrategia de un Gobierno cercano, que escucha y atiende a la población y genera espacios de convivencia en las colonias, fortaleciendo las tradiciones y la participación de las familias; porque el cambio que se vive en Soledad también se refleja en actividades que mantienen vivas las costumbres y acercan servicios y alternativas directamente a la ciudadanía.