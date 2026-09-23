GOBIERNO DE SOLEDAD ORGANIZA FERIA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PARA FAMILIAS DE COLONIA LA LOMITA

– A través de stands, se brindó información en trámites, orientación preventiva y atención de distintas áreas municipales y estatales, con un enfoque preventivo y de cercanía con la ciudadanía.

Con atención directa en trámites, servicios municipales, orientación preventiva y actividades sociales, este miércoles, se llevó a cabo la Feria de Seguridad y Servicios en la colonia La Lomita, organizada por la Guardia Civil Municipal en coordinación con la Guardia Civil Estatal, además de áreas municipales del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, para acercar a las familias diversas atención integral hasta su sector.

Por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se ofrecieron servicios como Catastro Móvil para el pago de predial, atención y seguimiento a solicitudes de Servicios Municipales, Desarrollo Urbano, Junta de Reclutamiento, Participación Ciudadana, Proximidad Social y la Unidad de Prevención del Delito, además de orientación de la Unidad Especializada en Violencia de Género, Derechos Humanos y otras áreas.

El espacio de atención, también contó con la participación del DIF Municipal, Coordinación de Atención a personas Adultas Mayores, gabinete médico, así como servicios de salud dental y óptica, acupuntura, clínica de rehabilitación, actividades deportivas, agrupamiento canino, educación y acción cívica, también se brindaron cortes de cabello y actividades de promoción ciudadana, además de información mediante folletos y trípticos para resolver dudas sobre trámites y servicios.

Estas acciones forman parte de la estrategia de un Gobierno cercano que escucha y atiende, con presencia directa en las colonias para facilitar el acceso de la población a los servicios públicos, con este tipo de actividades se fortalece el cambio que transforma, al llevar atención hasta donde viven las familias y mantener una comunicación directa con la ciudadanía.