Mantiene Gobierno de la Capital más de 70 obras activas en distintos puntos de San Luis Potosí

El Gobierno de la Capital mantiene activos los trabajos del programa Vialidades Potosinas en diferentes sectores de la ciudad, con más de 70 obras que se encuentran en distintas etapas del proceso constructivo, además de las primeras 8 obras que ya se entregaron la semana anterior.

Con el impulso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se avanza simultáneamente en proyectos de pavimentación, infraestructura urbana e instalación de nuevas redes hidrosanitarias, a fin de mejorar la movilidad, los servicios básicos y la calidad de vida de las familias potosinas.

En materia de obra de infraestructura, destaca la intervención en el Jardín Valentín Gómez Farías, donde se realizan trabajos de excavación para instalar las bases de nuevas luminarias, además de la construcción de guarniciones de concreto, construcción de cisterna y sistema de riego, complementados con la plantación de árboles.

En la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas continúa la construcción del cubo del elevador, los acabados en los sanitarios de la planta alta, la colocación de cableado eléctrico y el acondicionamiento de espacios para recibir luminarias.

Asimismo, en la rehabilitación del Parque de Morales avanza la instalación de servicios hidráulicos y equipos de bombeo en los sanitarios, como parte de una intervención que incluye electrificación, herrería, pintura y mejoramiento de instalaciones.

También continúa la construcción de la techumbre del Centro Educativo Mi Ciudad, mientras que en el puente vehicular de Pozuelos en Escalerillas se lleva a cabo el colado de zapatas de los muros del canal pluvial.

Respecto a las obras de pavimentación; comenzaron los trabajos de fresado en la calle Simón de la Cruz y Leyva, en Escalerillas. En Avenida Aeropuerto, colonia Los Reyes, se programa para esta semana la colocación de carpeta asfáltica, luego de los trabajos de preparación de la superficie y atención de descargas dañadas. En la calle Fuente de San Luis se realizan labores de pintura, colocación de señalética y renivelación de pozos de visita.

De igual manera, en la Segunda Privada Montecasino continúan los trabajos en la línea de drenaje; en América del Centro se avanza con descargas y tomas domiciliarias; y en la calle Privada Raúl Hernández, se instala la red principal y las tomas de agua potable.

En los andadores Chorlo y Canario se llevan a cabo labores de limpieza, señalización, revisión de rampas y detalles finales, mientras que en Avenida Potosí se ejecutan trabajos de bacheo y mejoramiento de la base.

En cuanto a la instalación de nuevas redes hidrosanitarias, se registran avances en las líneas de drenaje y agua potable de la calle Cristal–Hércules. En Privada Campestre continúan las excavaciones para la red sanitaria y la construcción de pozos de visita, mientras que en Rosendo Jiménez se coloca tubería y se construyen registros para las descargas domiciliarias.

La calle Pirámide presenta un avance aproximado del 90 por ciento y se encuentra en su etapa final. Por su parte, en Privada Libertad inició la construcción de la caja de válvulas.

Estas acciones forman parte de las más de 70 intervenciones que el Gobierno Municipal mantiene en proceso para seguir construyendo una Capital más funcional, segura y amable.