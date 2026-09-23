Inicia Taller gratuito para elaborar Calaveras en la biblioteca municipal que está en la Alameda

A la “Nereo Rodríguez Barragán”, se puede acudir los jueves y viernes de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde

Se busca preservar el arte de la cartonería, además de promover nuestras tradiciones

Siguen las actividades sin costo en las Bibliotecas que pertenecen al Sistema Municipal, por lo que el Ayuntamiento de la Capital reitera su invitación a las personas de distintas edades para que se acerquen también para preservar las tradiciones mexicanas.

Y como parte de los preparativos para celebrar el Día de Muertos con creatividad, invita al Taller de elaboración de Calaveras, donde podrás elaborar y decorar tus propias Catrinas, además de incentivar la convivencia en la comunidad.

Por ello, el Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, da a conocer que las personas interesadas pueden asistir todos los jueves y viernes de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, a la biblioteca “Nereo Rodríguez Barragán”.

Este espacio se ubica a un costado de la Alameda Central “Juan Sarabia”, en pleno Centro Histórico, por lo que debido a su localización es de fácil acceso, de ahí que se espera que la asistencia sea constante.

Finalmente, la Dirección de Educación, del que depende el Sistema Municipal de Bibliotecas reafirmó el exhorto a las potosinas y potosinos a no sólo celebrar nuestras tradiciones, sino a aportar su creatividad mediante la fabricación de las famosas Catrinas.