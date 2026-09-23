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AYUNTAMIENTO

DIF Municipal ha recibido 9 Sellos de Garantía de Bienestar que fortalecen la atención a las familias

By Redacción
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miércoles, septiembre 23, 2026

“Los Sellos representan el compromiso de dar continuidad a programas y servicios que generan bienestar entre la población”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino

Niñas, niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores y familias potosinas son el centro de las acciones del DIF de San Luis Capital

SLP.- El Sistema Municipal DIF de San Luis Capital, ha recibido 9 Sellos de Garantía de Bienestar, estrategia que reconoce programas y servicios que han demostrado su importancia para atender, acompañar y mejorar las condiciones de vida de las familias potosinas, con especial atención a niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, explicó que estos Sellos representan, ante todo, un compromiso con la población: “Queremos que las familias sepan que los programas que les ayudan, que están cerca de ellas y que responden a necesidades reales tienen un compromiso de continuidad y mejora. Cada Sello representa personas, historias y el trabajo de un equipo que todos los días procura brindar atención con calidad, respeto y calidez”, señaló.

Agregó que los Sellos comprenden Ruta de la Salud; Salud Mental; Fortalecimiento Familiar; Fortaleciendo Corazones; Carrera Atlética por la Familia; Inclusión con Acción; Red Solidaria San Luis Amable; Atención Integral a las Violencias; y Centros Educativos, acciones que abarcan distintas etapas de la vida y necesidades de la población, desde el cuidado de la salud y el desarrollo de niñas y niños, el deporte, hasta la inclusión de personas con discapacidad, la atención a las violencias y el acompañamiento a las familias.

Esta visión forma parte del trabajo que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, que ha colocado a las familias como eje fundamental de las políticas públicas municipales, mediante acciones en materia de salud, inclusión, educación, atención a las violencias, fortalecimiento familiar y acompañamiento a distintos sectores de la población.

Los Sellos de Garantía de Bienestar, reflejan cinco años de experiencia, cercanía y resultados del DIF Municipal, pero también el compromiso de seguir mejorando los servicios que llegan directamente a quienes más los necesitan, porque algo grande está pasando en San Luis Amable cuando el bienestar de las personas y sus familias se convierte en una tarea de todos.

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