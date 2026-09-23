JESÚS JUÁREZ DESTACA RESULTADOS EN SEGURIDAD PRESENTADOS EN EL QUINTO INFORME DE RICARDO GALLARDO

• El titular de la SSPC reconoció la visión del Gobernador Ricardo Gallardo para fortalecer las instituciones, mejorar las condiciones policiales y mantener una Estrategia Integral de Seguridad.

Al atestiguar los actos del Quinto Informe de Resultados del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, destacó los logros alcanzados durante la administración y reconoció la visión de colocar la seguridad como una prioridad, con inversión, tecnología, prevención, inteligencia y coordinación.

Señaló que la estrategia ha permitido mantener una reducción cercana al 80 por ciento en delitos de alto impacto, incluyendo los homicidios dolosos que registran una disminución histórica, y agregó que el fortalecimiento de las corporaciones, con mejores salarios, equipamiento y capacitación, ha sido fundamental para avanzar en las cuatro regiones.

Juárez Hernández destacó también las acciones para mejorar las condiciones de las y los policías, entre ellas el incremento salarial para elementos de la Guardia Civil Estatal, custodios y personal administrativo de la SSPC, así como la iniciativa para establecer un salario mínimo de 14 mil pesos para policías municipales, los apoyos sociales, obras de infraestructura y la generación de condiciones propicias para la inversión.

El titular de la SSPC afirmó que el trabajo continuará durante el último año de Gobierno con presencia operativa en los 59 municipios, prevención, inteligencia y coordinación permanente demostrando el cambio que se vive y se siente en las cuatro regiones, con una estrategia que mantiene como prioridad generar mayor tranquilidad y confianza para las familias potosinas.