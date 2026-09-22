SOLEDAD FORTALECE ACCIONES PREVENTIVAS PARA EL USO RESPONSABLE DE APARATOS TELEFÓNICOS EN ESCUELAS

* La Dirección de Educación Municipal mantiene acciones preventivas en planteles para promover entre estudiantes, docentes y padres de familia el uso responsable de celulares y dispositivos tecnológicos.

La Dirección de Educación y Acción Cívica de Soledad mantiene acciones de orientación, mediante talleres y pláticas, para promover entre estudiantes, docentes y padres de familia el uso responsable de celulares y dispositivos tecnológicos, ante la iniciativa que analiza el Congreso del Estado para regular su utilización durante la jornada escolar, con el objetivo de generar conciencia sobre el aprovechamiento adecuado de estas herramientas y favorecer entornos que contribuyan al aprendizaje y la convivencia.

Velia Castro Granja, titular de Educación Municipal, informó que el Ayuntamiento se mantendrá atento a las disposiciones que establezcan el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación, al tiempo que continuará con las labores preventivas que ya se desarrollan en los planteles; señaló que durante el actual ciclo escolar estas acciones han llegado a tres escuelas y se reforzarán de acuerdo con las necesidades de cada comunidad educativa.

“Estamos trabajando con alumnos, docentes y padres de familia en esta parte preventiva, para que puedan dar un buen uso a estos dispositivos móviles, independientemente de lo que se determine, nosotros vamos a seguir apoyando con las pláticas y talleres que requieran las escuelas”, expresó.

Por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobierno Municipal mantiene una política de cercanía con las comunidades escolares, escuchando sus inquietudes y coordinando esfuerzos con instituciones como Proximidad Social y la Guardia Estatal para fortalecer la prevención, porque el cambio que impulsa el Alcalde también se refleja en acciones que acompañan a las familias y contribuyen a una formación más segura y responsable de niñas, niños y jóvenes.