Cinco años de mejoras en la Capital: Gobierno de Enrique Galindo ha encendido más de 11 mil luminarias

El Alcalde Enrique Galindo consolida un modelo de atención directa que ha intervenido 1.5 millones de metros cuadrados, transformado espacios públicos y llevado iluminación a más de 500 colonias.

Durante los cinco años de la administración municipal, el Gobierno de la Capital que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos ha consolidado un modelo de atención directa en colonias, barrios y comunidades, mediante acciones permanentes de recuperación de espacios públicos, mantenimiento urbano y fortalecimiento del alumbrado público. A través de los programas Capital al 100, Domingo de Pilas y Alumbrado Táctico, se han generado intervenciones que combinan trabajo operativo y participación ciudadana para mejorar las condiciones del entorno.

Domingo de Pilas se ha posicionado como uno de los principales mecanismos de atención comunitaria, con 240 jornadas realizadas durante cinco años, en este periodo se han intervenido un millón y medio de metros cuadrados mediante labores de limpieza, mantenimiento de áreas verdes, reforestación, rehabilitación de mobiliario urbano y reparación e instalación de luminarias.

En materia de iluminación, el programa Alumbrado Táctico ha permitido instalar 11 mil 440 luminarias LED en más de 500 colonias del municipio, con intervenciones dirigidas principalmente a calles, parques y espacios públicos con necesidades de iluminación. Durante este año se realizaron 14 mega encendidos y se instalaron 600 puntos de luz en sectores prioritarios, entre ellos la calle Julián de los Reyes, el Jardín Juan Ruiz de Alarcón y el Cementerio del Saucito.

Entre las intervenciones de mayor impacto destaca la realizada en la colonia Joyas del Aguaje, donde se atendió un rezago histórico de infraestructura de alumbrado mediante la instalación de 90 luminarias LED y nueve postes, el programa también permite mejorar la visibilidad nocturna, optimizar el consumo energético, reducir necesidades de mantenimiento y avanzar hacia un sistema de iluminación más eficiente y sostenible.

Por su parte, Capital al 100 mantiene una atención permanente de las condiciones urbanas en colonias, barrios y comunidades. A la fecha se han realizado 700 jornadas y, durante este año, 335 intervenciones permitieron atender 1 millón 310 mil 442 metros cuadrados de espacios públicos, con acciones de limpieza, jardinería, pintura, mantenimiento de mobiliario urbano, rehabilitación de luminarias y reforestación, además de beneficiar a 614 colonias.

La cobertura territorial de estos programas ha permitido mantener una presencia constante del Gobierno Municipal en la zona urbana y en localidades y comunidades del municipio, con acciones orientadas a mejorar el entorno y atender necesidades planteadas directamente por la ciudadanía. Con Domingo de Pilas, Capital al 100 y Alumbrado Táctico, el Gobierno Municipal del Alcalde Enrique Galindo fortalece un modelo de servicios públicos basado en la atención permanente, la participación vecinal y la recuperación de espacios que contribuyen al bienestar de las familias potosinas.