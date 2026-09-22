Cañeros al garete por malos liderazgos, gobierno e ingenios: Abraham Sánchez.

Toño Martínez

A pesar de generar la principal economía para los municipios de donde opera la industria cañera – azucarera, como es el caso de Valles , productores de la gramínea, especialmente los libres, enfrentan falta de apoyos, programas y sus recursos son escamoteados por las empresas, denunció Abraham Sánchez Méndez aspirante a una Diputación local.

Dijo que la situación de los cañeros libres, que en el caso del ingenio «Plan de Ayala» (IPA) constituyen alrededor del 10% de abastecedores de materia prima es muy complicada, y cada día están peor para subsistir ya que hasta las pre liquidaciones por caña entregada les tardan en pagar y no se diga los alcances finales de Zafra.

Sánchez Méndez indicó que las dirigencias de las organizaciones cañeras son también responsables del desorden porque están coludidas con la empresa y solo cuando sus propios intereses están en juego actúan.

En la molienda 2025/2026 refirió Abraham Sánchez, quedaron sin moler unas 30 mil toneladas de caña que el ingenio no quiso aceptar, y sin encargo recibo de Pánuco y El Higo. La bronca es que no las quiere pagar conforme a lo establecido en la ley.

Por ese tipo de abusos es que Abraham Sánchez Méndez buscará una candidatura a Diputado local, sea por la vía independiente o por alguno de los nuevos partidos que ya se le acercaron, porque solo desde el Congreso se pueden reformar leyes que le pongan atención efectiva al campo.