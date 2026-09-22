GOBIERNO DE SOLEDAD MEJORA SUS CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA PERFECCIONAR SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

– Este martes, se llevó a cabo la última evaluación a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025-2027, en colaboración con representaciones de autoridades federales y estatales.

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de atención y procesos administrativos del Ayuntamiento para brindar mejores servicios a la población, se llevó a cabo la última evaluación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025-2027, que permite detectar áreas de oportunidad y verificar el cumplimiento de indicadores en distintos rubros de la administración pública, de esta manera, el trabajo institucional alcanza mayor capacidad para atender integralmente a las familias y responder a sus necesidades.

Por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento participa en esta evaluación anual coordinada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) y la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM); este martes, se llevó a cabo esta revisión encabezada por el secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, con la participación de 26 dependencias fundamentales de la administración municipal.

En este ejercicio de la gestión pública, se consideraron ocho módulos: organización, hacienda, gestión del territorio, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo social, desarrollo económico y gobierno abierto; cada aporte tiene el propósito de consolidar el orden y la optimización de reglamentos, convenios y documentación institucional.

Pérez Álvarez puntualizó que esta revisión permite identificar áreas de oportunidad y fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal: “Una administración pública que se evalúa, que escucha y que está dispuesta a mejorar, es una administración que ofrece mejores resultados a la ciudadanía”.

Subrayó que el año anterior, Soledad de Graciano Sánchez obtuvo el segundo lugar estatal en esta evaluación y, para la presente edición, se atendieron las observaciones detectadas con la meta de perfeccionar normativas y generar mayores acuerdos interinstitucionales, impulsando al municipio como ejemplo nacional.

Los resultados finales serán conocidos a mediados de octubre, con lo que el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener una administración ordenada, cercana a la población y enfocada en que el cambio que transforma se refleje en mejores resultados para las familias soledenses.