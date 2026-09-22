CON PROYECTO DE ALBERCA OLÍMPICA, SOLEDAD CAMBIA Y SE CONSOLIDA COMO UNA GRAN CIUDAD

– La mega obra deportiva registra 30% de avance general y actualmente se trabaja en el montaje de armaduras para la cubierta y el área de acceso principal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que la construcción del multideportivo con Alberca Olímpica en la colonia San Antonio registra un 30 por ciento de avance general, con trabajos que actualmente se concentran en el montaje de armaduras para la cubierta y la preparación del área de acceso principal, como parte de una infraestructura deportiva que consolida al municipio como una gran ciudad, y que abrirá nuevas oportunidades para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Informó que esta obra deportiva refleja el cambio impulsado por su administración, para hacer de Soledad el territorio que sus familias merecen, con mejores oportunidades de progreso y apoyos sin límites que elevan su calidad de vida.

El proyecto, ubicado en la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, representa una inversión municipal de 22.3 millones de pesos y fue planteado como un espacio para el desarrollo del deporte de alto rendimiento, así como para la activación física y convivencia de las familias; la Alberca contará con instalaciones reglamentarias para competencias oficiales, gradas con capacidad para 600 espectadores, gimnasio, vestidores, regaderas, sanitarios, oficinas administrativas y almacén.

De acuerdo con el avance actual, recientemente se realizó el montaje de la estructura y el levantamiento de muros en el área de acceso principal, mientras que en esta etapa se trabaja en las armaduras que conformarán la cubierta y en el losacero de dicha zona, con el objetivo de que Soledad cuente con un recinto que permita a sus deportistas prepararse y competir en mejores condiciones, evitando que las y los soledenses tengan que trasladarse a otros puntos de la ciudad para practicar esta disciplina.

“Esta Alberca Olímpica representa una oportunidad para nuestras niñas, niños y jóvenes, para que puedan desarrollar su talento y prepararse como deportistas de alto rendimiento, pero también será un espacio para las familias, queremos que tengan instalaciones dignas y de primer nivel cerca de casa”, afirmó el mandatario municipal.

Con esta obra, el cambio que transforma fortalece la infraestructura deportiva y refleja la atención de un Gobierno cercano, que escucha las necesidades de la población y convierte sus demandas en espacios para el bienestar y desarrollo de las nuevas generaciones.