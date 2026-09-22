Violencia imparable en Guanajuato con 23 asesinatos en 3 días

Guanajuato registró un repunte de violencia, con 23 asesinatos en tan solo tres días, del viernes 18 al domingo 20 de septiembre.

Los mayores hechos de violencia ocurrieron en Valle de Santiago.

La tarde del domingo, sujetos armados irrumpieron en un campo de béisbol del poblado Duranes de Arriba y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar.

Tres personas murieron y cinco más resultaron heridas. Las víctimas fueron identificadas como Candelario N., Reyes N. y José Luis N.

Horas antes se hallaron a tres hombres muertos en el camino rumbo a San Antonio de Terán.

La séptima víctima fue un hombre atacado a disparos en la comunidad Los Copales.

Asimismo, la madrugada del lunes 21 de septiembre, un grupo criminal encerró a siete personas en una casa e intentó quemarlas vivas.

Por fortuna, todas las víctimas, dos de ellas con heridas por arma de fuego, fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Civil de Valle de Santiago.

Salamanca fue otro de los municipios de Guanajuato que registraron homicidios el fin de semana pasado, con tres casos y un herido en diversos ataques.

Otros cuatro asesinatos ocurrieron en Irapuato, mientras que en León se reportaron dos crímenes.

También se notificaron asesinatos en Celaya y Cortazar.

En ninguno de los casos se registraron personas detenidas.

Con información de El Universal