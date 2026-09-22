«México es el epicentro de la violencia de los cárteles»: Trump exige a Sheinbaum «recuperar el control» del país

EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a México de ser «el epicentro» del narcotráfico y exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum «recuperar el control» de su territorio.

«México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2 mil millas con un territorio controlado por carteles enemigos», declaró durante la Asamblea General de la ONU.

Ante ello, el mandatario republicano señaló que «México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad».

En este encuentro en Nueva York se encuentra una delegación mexicana integrada por Héctor Vasconcelos, representante ante la ONU, y el canciller Roberto Velasco.

Apenas la semana pasada, Trump urgió al gobierno de Claudia Sheinbaum a llevar a cabo más acciones en contra de los cárteles para «exponer, arrestar y enjuiciar» a los numerosos funcionarios que están relacionados con estos grupos criminales.

El mandatario ha considerado que las autoridades mexicanas no destinan recursos suficientes a las instituciones de seguridad para combatir a los criminales.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum ha negado estos señalamientos, afirma que su administración ha mostrado resultados y en días pasados pidió un reporte a Estados Unidos sobre las acciones que implementado para reducir el consumo de drogas o tráfico de armas en su territorio.

Con información de Latin Us