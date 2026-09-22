Bosque Escuela Cacomixtle, referente en Latinoamérica: senadora Verónica Rodríguez

La representante del Senado reconoció el rescate del espacio natural y su transformación en un sitio de aprendizaje, afirma que es un orgullo en San Luis Capital

Contar en San Luis Capital con un espacio como el Bosque Escuela Cacomixtle representa un motivo de orgullo para la ciudad, al ser considerado el primero de su tipo en México y el segundo en Latinoamérica, destacó la senadora Verónica Rodríguez, quien resaltó su vocación como un espacio dedicado al conocimiento, la educación ambiental y el aprendizaje sobre los secretos que guarda la naturaleza.

La legisladora reconoció la sensibilidad del alcalde Enrique Galindo Ceballos para impulsar el rescate de este espacio, que representa una fuente de vida para diversas especies de flora y fauna, y que ahora cuenta con una vocación educativa que permitirá acercar a niñas, niños, jóvenes, docentes e investigadores al conocimiento y cuidado del entorno natural.

Señaló que el Bosque Escuela Cacomixtle representa una oportunidad para que las actuales y futuras generaciones conozcan, valoren y protejan la riqueza natural que existe en la ciudad, al tiempo que destacó la importancia de que este proyecto trascienda y pueda consolidarse con el respaldo de instancias de los distintos órdenes de gobierno.

“Este hallazgo debe llegar a la Federación a fin de consolidar y hacer crecer lo que se ha hecho”, expresó la senadora, quien añadió que San Luis Capital cuenta con un gobierno aliado y con un presidente municipal como Enrique Galindo, que dijo, “cuida su ciudad, su periferia, con gran sentido humano”.