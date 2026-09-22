Gobierno de la capital realiza limpieza en la Unidad Habitacional Arbolitos

Personal de Aseo Urbano realizó labores de limpieza para mejorar las condiciones de este espacio de uso común y contribuir a una ciudad más ordenada

El Gobierno de San Luis Capital a través de la dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, con su equipo de Aseo Urbano llevó a cabo trabajos de limpieza en el andador de la Unidad Habitacional Arbolitos, con el propósito de mantener en mejores condiciones este espacio de uso común para las familias y personas que diariamente transitan por la zona.

Jaime Mendieta, titular de la dependencia municipal, expuso que las labores permitieron retirar residuos, maleza y realizar acciones de limpieza general en el andador, contribuyendo a mejorar la imagen urbana. “Estas acciones forman parte del trabajo diario que se realiza en distintos puntos de San Luis Capital, mediante recorridos y atención directa a espacios públicos que requieren labores de mantenimiento y limpieza”, añadió el funcionario.

Por último, destacó que mantener en buenas condiciones los espacios de la ciudad es una tarea compartida, por lo que invitó a la ciudadanía a colaborar con su cuidado y a evitar arrojar residuos en la vía pública, así como cuidar las áreas verdes.