Este miércoles Gobierno Muncipal tendra en Valle Verde jornada de vacunación antirrábica y desparasitaciones

Acciones totalmente gratuitas y el módulo se ubicará en la calle Mercurio esquina con Urano

El horario es de 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde; no se requiere cita previa

Este miércoles 23 en el fraccionamiento Valle Verde, el área de Bienestar Animal del Gobierno de la Capital acerca la jornada a dueñas y propietarios de perros y gatos, así como de los que son comunitarios, para coadyuvar en su salud.

De ahí que habrá vacunación antirrábica y desparasitación totalmente gratuitas y no se necesita cita previa, sólo se requiere ir en el horario de 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde al módulo que se instalará en la calle Mercurio esquina con calle Urano.

Lo que sí solicitan especialistas municipales de Bienestar Animal es llevar a tu perrito con correa y, de ser posible, a los gatitos en transportadora, para que la jornada sea segura y tranquila para todas las personas que desean sumarse a este esfuerzo institucional.

Se recordó que vacunar y desparasitar a tiempo previene enfermedades graves y ayuda a frenar contagios entre animales y hacia las personas, además de que se trata de una de las acciones más simples y más importantes que puedes hacer por la salud de tu compañero.

Finalmente, esta área que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital recordó que el número de teléfono donde se puede solicitar más información es el 4448-240071, además de consultar la página: https://www.facebook.com/BienestarAnimalSLP