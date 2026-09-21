JUAN MANUEL NAVARRO RECONOCE PROGRESO SIN LÍMITES IMPULSADO POR EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO

• La coordinación entre Estado y Municipio ha permitido concretar obras de alto impacto como MetroRed, la Secundaria Valle de la Palma y el puente superior de Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas, en beneficio de las y los soledenses.

En el marco de su Quinto Informe de Resultados, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz reconoció el respaldo y la coordinación permanente del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona con Soledad de Graciano Sánchez, al destacar que este trabajo conjunto ha permitido concretar obras y acciones de gran impacto que han transformado la movilidad, la educación, la seguridad, la infraestructura urbana en beneficio de las familias, no sólo de este municipio, sino de San Luis Potosí.

El Alcalde señaló que esta mancuerna ha resultado en un cambio histórico para la vida de miles de habitantes, mejorando completamente la realidad de Soledad, colocándolo como un municipio que se convierte en una ciudad en constante dinamismo. Resaltó proyectos magnos como la llegada de la Línea 5 de MetroRed, con más de 50 kilómetros de recorrido y servicio gratuito; la modernización de vialidades como avenida Ponciano Arriaga y distintos sectores de Rivas Guillén, la construcción de la Secundaria Valle de la Palma, así como el puente superior vehicular de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, una de las obras de mayor relevancia realizadas este año para mejorar la movilidad y agilizar los traslados en uno de los puntos de mayor circulación del municipio.

“En Soledad reconocemos el respaldo que hemos tenido del Gobernador Ricardo Gallardo, la coordinación entre el Estado y el Municipio ha permitido que las obras lleguen donde más se necesitan y que los beneficios se sientan directamente en las colonias y comunidades, la nueva línea de MetroRed, el nuevo puente de Valle de los Fantasmas y las acciones en materia educativa son muestra de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”, afirmó el edil soledense.

Añadió que esta colaboración también se refleja en acciones de seguridad, alumbrado, infraestructura urbana, programas sociales, espacios públicos y proyectos que fortalecen el desarrollo económico y la conectividad de Soledad; destacó que cada obra representa una respuesta a necesidades planteadas por la población y fortalece la cercanía de los gobiernos con las familias, jóvenes, adultos mayores y sectores que requieren mayor atención.

Juan Manuel Navarro Muñiz reiteró su respaldo al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y afirmó que Soledad seguirá sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado para seguir concretando proyectos que generen bienestar. Subrayó que el cambio que se impulsa en el municipio, se fortalece con la suma de esfuerzos entre los distintos órdenes de Gobierno, con resultados que hoy ya forman parte de la vida cotidiana de las y los soledenses.