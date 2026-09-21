CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO ACERCAN DEPORTE, CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE A FAMILIAS DE SOLEDAD

• Los Centros de Desarrollo Comunitario mantienen actividades deportivas, culturales, educativas y de capacitación para acercar oportunidades a las familias en sus propias colonias.

Con una oferta que incluye deporte, educación, cultura, capacitación para el autoempleo y actividades recreativas, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez mantiene activos sus ocho Centros de Desarrollo Comunitario, acercando opciones para niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y familias de distintas colonias, acercando oportunidades de aprendizaje y convivencia sin que tengan que trasladarse lejos de sus hogares, en seguimiento a las acciones que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

En el último periodo reportado, estos espacios registraron 229 actividades y más de 20 mil beneficiarios en la red integrada por Praderas del Maurel, Rivas Guillén Norte, Rivas Guillén Sur, 21 de Marzo, CAF San Luis 1, Santo Tomás, Primero de Mayo y Las Huertas, con una oferta que se adapta a las necesidades de cada comunidad; entre las que destacan zumba, aerobics, taekwondo, artes marciales, box, kick boxing, defensa personal, basquetbol, futbol, baile y activación física, además de regularización escolar, computación, inglés, ajedrez, guitarra, artes visuales, dibujo y ludoteca.

En materia de capacitación y desarrollo de habilidades, los centros también ofrecen cocina, panadería, repostería, chocolatería y confitería, corte y confección, bordado, belleza, aplicación de uñas, manualidades y otros talleres, mientras que se mantienen servicios como orientación psicológica, trabajo social y donación de medicamentos; en Las Huertas, se combinan actividades deportivas como taekwondo, zumba y futbol con cocina, belleza, computación, dibujo, inglés y regularización; en Rivas Guillén Sur sobresalen aerobics, taichi, manualidades, apoyo escolar y lima-lama, mientras que en CAF San Luis 1 se mantienen opciones como taekwondo y baile infantil.

Con esta oferta, el Gobierno Municipal fortalece espacios que funcionan como puntos de encuentro, aprendizaje y convivencia en las colonias, con especial atención a sectores como niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, con el objetivo de mantener un gobierno cercano, que escucha y atiende y lleva alternativas directamente a las comunidades; así, el cambio que transforma también se construye desde estos espacios donde las familias encuentran oportunidades para desarrollar nuevas habilidades, mantenerse activas y convivir cerca de casa.