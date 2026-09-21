EN EL 2026, SAN LUIS POTOSÍ ES MÁS GRANDE, MÁS FUERTE, MÁS JUSTO Y MÁS INCLUYENTE

• El Secretario General de Gobierno entregó al Congreso del Estado, el 5º Informe de Resultados del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En sesión solemne del Congreso del Estado, y conforme lo establece la fracción V del artículo 80 de la Constitución Política del Estado y en representación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, acudió al Congreso del Estado para la entrega del 5º Informe de Resultados donde se exponen los avances de la administración al transformar la realidad de SLP con hechos y acciones, convirtiendo la obra pública en un legado social sin precedentes.

Durante la sesión solemne, entregó el documento al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías y se dirigió a las y los Legisladores locales para externar el mensaje del Mandatario potosino para trabajar de forma interinstitucional y lograr que San Luis Potosí siga siendo un referente de buenas prácticas de gobierno a nivel nacional “hoy tenemos crecimiento económico constante, inversión extranjera creciente, más empleos mejor pagados y la disminución de la incidencia delictiva”.

En su mensaje expresado en el recinto legislativo, el secretario General de Gobierno precisó que la paz social, la gobernabilidad, las obras públicas sin precedente y el desarrollo sostenible en las cuatro regiones del Estado conforman las acciones estratégicas de mayor impacto social y son, dijo, reflejo de los años de esfuerzo para dejar atrás el pasado de injusticias e iniciar la transformación de SLP con más inclusión social “este es el esfuerzo de otro año de trabajo intenso con la esperanza viva de un futuro compartido”.