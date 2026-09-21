A CINCO AÑOS, HOY SAN LUIS POTOSÍ CUENTA CON MÁS SEGURIDAD Y MAYOR CAPACIDAD OPERATIVA

• La Estrategia Integral de Seguridad fortaleció a la Guardia Civil Estatal con tecnología y profesionalización policial.

San Luis Potosí llega al Quinto Informe de Resultados del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con logros que reflejan un cambio en materia de seguridad, al registrar una reducción histórica en homicidios, mayor número de elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), más tecnología, inteligencia, coordinación operativa y presencia en las cuatro regiones del Estado, con una inversión de más de 30 mil millones de pesos para seguridad.

Al destacar este balance sin límites, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, señaló que la transformación se refleja en la capacidad de las instituciones para atender y responder ante las distintas expresiones delictivas, por lo que, tan solo durante el último año, se concretaron 13 mil 473 detenciones.

Dijo que la profesionalización constituye otro de los pilares de esta estrategia, por lo que, en cinco años, nuevos elementos egresaron de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana, fortaleciendo el estado de fuerza y ampliando la presencia de la Guardia Civil Estatal en las cuatro regiones, con más capacitación, equipamiento y preparación permanente, demostrando que es un Gobierno que cumple.

Adicionalmente, se suma la modernización tecnológica mediante el Escudo Potosí, mil 713 cámaras de videovigilancia, nuevos Puntos de Monitoreo Inteligente, arcos lectores y el fortalecimiento del C5i2, herramientas que permiten ampliar las capacidades de monitoreo, prevención, reacción y coordinación institucional.

Finalmente, Juárez Hernández destacó que estos resultados forman parte de una transformación que continúa en marcha y que obliga a mantener el trabajo permanente en territorio, la coordinación entre instituciones y el fortalecimiento de las capacidades policiales, consolidando el cambio que se vive y se siente en las cuatro regiones.