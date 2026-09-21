RICARDO GALLARDO PRESENTA SU QUINTO INFORME DE RESULTADOS CON GRANDES AVANCES PARA SAN LUIS POTOSÍ

* El Gobernador del Estado compartió un balance de cinco años de infraestructura vial, educación, movilidad, seguridad, transporte público gratuito y política social, anunciando nuevas inversiones para el cierre de su administración.

“Gobernar no es solamente administrar un presupuesto; gobernar es decidir qué hacemos con el presente para cambiar el futuro”, afirmó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, al presentar su Quinto Informe de Resultados, en el que hizo un balance de cinco años de obras, programas y acciones en las cuatro regiones de San Luis Potosí. El Mandatario Estatal señaló que, desde el inicio de su administración, definió cuatro grandes prioridades: infraestructura, seguridad pública, programas sociales y movilidad, bajo una visión orientada a atender rezagos acumulados y ampliar oportunidades para las familias potosinas.

Gallardo Cardona sostuvo que el cambio debía sentirse directamente en la vida cotidiana de la población y no limitarse a cifras o informes, en ese recorrido destacó la transformación del antiguo Periférico en el Circuito Potosí, con cuatro puentes y un paso a desnivel; la construcción y modernización de más de 530 escuelas; la entrega de becas alimentarias, útiles, mochilas, calzado y seguro médico escolar; así como la incorporación de transporte público gratuito para estudiantes, trabajadores, amas de casa y personas con discapacidad, con el objetivo de extender este modelo a las cuatro regiones del estado.

Durante su mensaje, el Gobernador afirmó que uno de los ejes de estos cinco años ha sido llevar inversión y servicios más allá de la zona metropolitana, mediante carreteras, movilidad urbana y comunitaria, infraestructura logística, educación y seguridad, expuso que su administración ha buscado que el desarrollo llegue también a municipios, colonias y comunidades, y señaló que el trabajo territorial, escuchar directamente a las familias y tomar decisiones desde los lugares donde existen las necesidades ha sido parte del sello de su Gobierno.

En materia económica, Ricardo Gallardo señaló que el Gobierno del Estado ha destinado recursos a infraestructura, conectividad, servicios, seguridad y educación para generar mejores condiciones para la inversión y el empleo, al dirigirse al sector empresarial, planteó que el crecimiento económico también debe reflejarse en mejores salarios, estabilidad para las familias y mayores oportunidades para las juventudes, al considerar que la inversión pública y la inversión privada deben traducirse en prosperidad compartida para San Luis Potosí.

De cara al último año de administración, el Gobernador de San Luis Potosí anunció una nueva etapa de inversión: más de 10 mil millones de pesos en infraestructura para las cuatro regiones; nuevos puentes, carreteras y autopistas; más de 40 mil millones de pesos derivados de dos nuevas plantas y centros de distribución, con una proyección superior a 10 mil nuevos empleos; más de 5 mil millones de pesos en apoyos sociales; y otros 3 mil millones para ampliar RedMetro y llevar este sistema de movilidad a las cuatro regiones del estado, asimismo en su mensaje dio a conocer que se contempla una inversión superior a 7 mil millones de pesos en seguridad pública y una proyección presupuestal estatal de 70 mil millones de pesos para 2027.

Al concluir, Ricardo Gallardo afirmó que cinco años de Gobierno representan un balance de obras realizadas, recursos ejercidos y acciones que pueden ser revisadas por la ciudadanía, pero también reconoció que aún existen caminos por pavimentar, puentes y escuelas por construir y programas sociales por ampliar. “Todavía falta”, expresó antes de convocar a mujeres, hombres, jóvenes, medios de comunicación y sectores académico, científico y cultural a continuar participando en la construcción del estado, el Quinto Informe deja así una cuenta de lo realizado y una ruta para el cierre del sexenio: mantener el trabajo en territorio, concluir las obras en marcha y llevar los compromisos asumidos hasta el último día de la administración.