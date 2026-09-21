RICARDO GALLARDO IMPULSA EL CAMBIO HISTÓRICO EN SOLEDAD CON MEGA OBRAS: NAVARRO MUÑIZ

– El Alcalde asistió a la presentación del Quinto Informe de Gobierno del Mandatario Estatal, donde se informó de todo el proyecto de gobierno que ha transformado a San Luis Potosí, en especial, a Soledad.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, asistió a la presentación del Quinto Informe de Gobierno del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, donde se constató el cambio que se vive en San Luis Potosí, especialmente, de Soledad, con proyectos en obra urbana, recreativa, de movilidad, hidráulica, educativa, programas sociales y seguridad pública.

Durante la presentación del informe estatal, fueron resaltados proyectos como el mega Puente de Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas, con inversión de 390 millones de pesos y beneficio para más de 500 mil habitantes; la nueva Unidad Administrativa Municipal, con más de 15 mil metros cuadrados de construcción y una inversión conjunta de 165 millones; la pavimentación de calles en Rivas Guillén, la Avenida Libertad, el camino a Portezuelo y la modernización del Río Santiago.

A estos proyectos se suman otras acciones que han ampliado las oportunidades para las familias soledenses, como el impulso a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con una inversión conjunta de 320 millones de pesos; la nueva Secundaria General Valle de la Palma, con casi 8 millones de pesos; y la ampliación y rehabilitación de la Preparatoria Tomás Miranda Leura, con más de 7 millones de pesos, mientras en materia de movilidad, la puesta en marcha de la Línea 5 de MetroRed incorporó una ruta gratuita de más de 50 kilómetros, con unidades eléctricas y conexión entre comunidades, colonias de Soledad y la capital potosina.

El Alcalde reconoció que estos resultados representan una respuesta concreta a rezagos acumulados durante décadas y reflejan una visión de gobierno que coloca a las familias en el centro de las decisiones. “Lo que hoy vemos en Soledad es el resultado de atender una deuda histórica con hechos, tenemos un Gobernador que ha volteado a ver a nuestro municipio y que ha respaldado obras que cambian la vida cotidiana de nuestra gente”, expresó.

Navarro Muñiz refrendó así su respaldo al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para mantener el ritmo de transformación, con acciones que también alcanzan la protección de mujeres mediante la Casa de Resguardo Seguro Temporal “Esperanza”, la Secretaría de las Mujeres, y la promoción de las tradiciones con la Feria Nacional de la Enchilada, consolidando un trabajo cercano que escucha y atiende las necesidades de las familias soledenses.

Soledad es ejemplo de progreso, desarrollo, transformación y resultados conjuntos, que han cambiado la vida de las familias y garantizado mayores oportunidades de crecimiento para todos los sectores sociales y productivos.