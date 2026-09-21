Plan Norte es una solución de fondo y de largo plazo para el agua de las familias capitalinas: Víctor Hugo Salgado

Destaca el Síndico la visión del alcalde Enrique Galindo para proyectar obras que trascienden y no se quedan a medias.

Inversión histórica de más de 60 millones de pesos fortalecerá la infraestructura hidráulica de la zona norte en beneficio de más de 62 mil habitantes.

Con el Plan Norte: Agua para Todos, el alcalde Enrique Galindo Ceballos demuestra que en capital se gobierna con visión: se planea a largo plazo y se invierte en soluciones que verdaderamente resuelven, afirmó el síndico Víctor Hugo Salgado Delgadillo, presidente de la comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Cabildo capitalino.

El también integrante del Cabildo explicó que se trata de una inversión histórica de 60.9 millones de pesos, aportada de manera conjunta por el Gobierno de la Capital y el Interapas, para intervenir ocho pozos y rehabilitar la planta potabilizadora Los Filtros. Con estas acciones se busca pasar de unos 209 a 350 litros por segundo en la zona norte, con beneficios directos para más de 25 mil viviendas.

«Estamos hablando de infraestructura que se queda, que fortalece el sistema y que seguirá dando resultados mucho más allá de una administración. Son acciones de gobierno que trascienden; no son paliativos, son soluciones de fondo», subrayó Salgado Delgadillo.

Salgado Delgadillo añadió que la visión del alcalde ha sido atender el tema desde la raíz, con planeación técnica, finanzas sanas en el organismo operador y obras concretas, en línea con lo realizado desde 2023, como la perforación de nuevos pozos, la rehabilitación de infraestructura y el acueducto que conecta las presas El Peaje y San José.

«El agua para las familias no es un tema que deba polarizarse ni del que se deba buscar raja política. Es un asunto que exige soluciones, y son precisamente las que hoy se presentan», expresó.

Finalmente, destacó que los trabajos ya están en marcha con la modernización de Los Filtros, y que las perforaciones y demás intervenciones avanzarán conforme se cumplan los procedimientos correspondientes.

«Es un gobierno con garantía: cuando se planea con responsabilidad, el agua llega a los hogares. Algo grande está pasando en capital, y la zona norte también forma parte de ese cambio», concluyó.