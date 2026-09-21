Gobierno Municipal rehabilita rampas de accesibilidad en el Centro Histórico

-La Cuadrilla de Respuesta Inmediata rehabilitó la rampa ubicada en Carranza y José Ildefonso Díaz de León, además de intervenir el acceso a los arcos del edificio Ipiña

El ayuntamiento de San Luis Capital, a través de la Cuadrilla de Respuesta Inmediata de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, intervino la rampa para facilitar la movilidad de personas con discapacidad, ubicada en la esquina de avenida Venustiano Carranza y José Ildefonso Díaz de León, donde se llevó a cabo la reposición de piezas de cantera para mejorar sus condiciones.

De igual manera, se realizaron trabajos de rehabilitación en el acceso a los arcos del edificio Ipiña, uno de los espacios más representativos y transitados del corazón de la ciudad, con acciones encaminadas a conservar la imagen urbana y mantener en buenas condiciones este emblemático inmueble.

Con estas intervenciones, el gobierno de la capital mantiene una atención permanente a las necesidades del Centro Histórico, combinando acciones de conservación del patrimonio con mejoras que favorecen una movilidad más accesible y segura para quienes viven, trabajan y visitan esta zona de San Luis Capital.