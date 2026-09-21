Continúa alianza Gobierno Capital con asociaciones de profesionistas a favor del emprendimiento

A invitación del Colegio de Contadores Públicos, la Dirección de Desarrollo Económico participa en Foro Regional

Representantes del programa “Puro Potosino Creativo” se dieron a conocer al exponer sus productos

Continúa la sinergia entre el Gobierno de San Luis Capital con distintas asociaciones de profesionistas con el único objetivo de fomentar la economía local, a través del apoyo a las empresas locales, así como a las personas que emprenden.

De ahí que la Dirección de Desarrollo Económico a invitación del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, participó en el Foro Regional de Empresas y Finanzas 2026 «Del emprendimiento al valor empresarial».

Se resaltó la importancia de este espacio, donde además de compartir aprendizajes, se lograron conexiones estratégicas, a fin de incentivar el crecimiento profesional encaminado a llevar los proyectos locales al siguiente nivel.

De ahí que integrantes del programa “Puro Potosino Creativo” se involucraron en este foro, en el que a la par, expusieron sus productos, con los que demostraron su calidad, creatividad e innovación de emprendedoras y emprendedores ante el sector empresarial y financiero.

La Dirección de Desarrollo Económico anunció que aprovechará más eventos como estos, para que las micro y pequeñas empresas potosinas, pero también los emprendimientos, se den a conocer y amplíen sus mercados a fin de fortalecer la economía circular.