SAN LUIS POTOSÍ ESCALA AL TOP 10 NACIONAL EN COMPETITIVIDAD

• La entidad potosina avanzó dos posiciones en el ranking general del Instituto Mexicano para la Competitividad para situarse en el décimo sitio nacional

San Luis Potosí se ubica entre las diez entidades del país con mayor competitividad, de acuerdo con el reciente ranking elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el transcurso de un año, la entidad potosina logró remontar dos casilleros en la tabla general para alcanzar el décimo sitio, posicionándose con un índice de competitividad medio alto que refleja el esfuerzo conjunto de Gobierno, sociedad y sectores productivos.

Esta destacada posición en el concierto nacional fue alcanzada gracias a los avances significativos registrados en los subíndices de innovación, infraestructura, mercado de trabajo y sistema político y de gobierno, rubros en los cuales el Estado se colocó con una competitividad media alta que demuestra su capacidad de atracción y desarrollo.

Este escenario competitivo abre la posibilidad para seguir avanzando en aquellos subíndices donde actualmente se obtuvo una calificación media baja, específicamente en medio ambiente y derecho, áreas que representan las próximas metas de oportunidad para continuar elevando el nivel de desarrollo de la entidad.