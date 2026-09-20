SOLEDAD DE G. S., REFERENTE EN LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD LABORAL DURANTE SEGUNDO AÑO DE TRABAJO

– Se llevaron a cabo cuatro Ferias del Empleo dirigidas a todos los sectores poblacionales, además de mantener los esfuerzos mediante las Caravanas del Empleo y Bolsa de Trabajo.

Soledad de Graciano Sánchez se concretó, durante el segundo año de la actual administración municipal a cargo del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, como un territorio idóneo para la inversión y la ampliación comercial, favoreciendo de manera directa e indirecta la empleabilidad de fuerza laboral de todas las edades, generando la oportunidad a hombres y mujeres de contar con una fuente de ingresos formal, estable y justa; estos esfuerzos han sido liderados como parte del cambio que impacta en la ocupación laboral de todas las familias.

Este segundo año de trabajo, se destaca una inversión del sector privado de más de mil millones de pesos a través de proyectos de ampliación empresarial, en el sector industrial y de servicios, de las firmas Suacero, grupo FEMSA (tiendas Bara), Bachoco, Carl´s Jr y plazas comerciales como Citadina y Glorieta (Las Huastecas); ello, ha permitido que se generen vacantes para la población en general en diferentes giros.

Por otro lado, el Alcalde Navarro Muñiz también ha dado un fuerte impulso a la promoción de oportunidades laborales para las familias, organizando Ferias de Empleo dirigidas a todos los sectores de la población, especialmente, a personas con discapacidad y adultas mayores, fomentando la inclusión y la igualdad de condiciones para fortalecer el ingreso económico seguro. Durante este año de trabajo, se realizaron cuatro Ferias de Empleo: dos en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo y dos con asociaciones que forjan la inclusión.

Derivado de ello, se atendieron alrededor de mil 100 personas, de las cuales casi 300 de ellas contaban con alguna adversidad física, mismas que obtuvieron un resultado positivo en la formalización de una vacante en empresas socialmente responsables; del resto, más de 500 fueron mujeres y madres solteras que lograron establecerse en un espacio laboral.

El Gobierno Municipal también mantuvo los esfuerzos en las Caravanas del Empleo, recorriendo y organizando módulos de reclutamiento en espacios públicos como la Plaza principal y avenidas de gran afluencia, con distintas marcas. Estas acciones dieron como resultado la atención, seguimiento y establecimiento de 690 personas en vacantes distintas.

De esta manera, Soledad de Graciano Sánchez continúa dedicando esfuerzos institucionales para garantizar la empleabilidad laboral de sus habitantes, reducir el desempleo y generar condiciones de igualdad, prosperidad y accesibilidad a espacios de trabajo que den un ingreso económico a las familias, con prestaciones de ley y armonización laboral.