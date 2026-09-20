GOBIERNO DE SOLEDAD TRABAJA CON EL ESTATADO PARA CERTIFICAR EDUCACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS

– La Dirección de Educación Municipal mantiene los trámites para personas mayores de 15 años que aún no concluyen su primaria o secundaria, con el objetivo de obtener su certificado.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez mantiene la invitación a toda la población adulta que no ha concluido sus estudios de educación básica en primaria y secundaria, a acreditar sus conocimientos y obtener su certificación oficial, lo que representa contar con mejores oportunidades laborales y dar un paso importante en su desarrollo personal; estos esfuerzos se realizan mediante el convenio vigente con el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) del Gobierno Estatal, para combatir el reducido índice que existe de analfabetismo en el municipio soledense.

La titular de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja explicó que existen dos modalidades para iniciar el trámite de reconocimiento de saberes por edades: una es dirigida a la población mayor de 18 años de edad, la cual debe presentar un examen escrito de alrededor de 70 preguntas, en las que se evalúan sus conocimientos básicos, con lo que se avanza en el trámite del certificado. Para jóvenes mayores de 15 años y menores de 18, se inicia el proceso mediante una plataforma digital en la que se aplican cuestionarios, esquemas y actividades didácticas, para validar sus saberes.

La funcionaria explicó que en el caso de los jóvenes que no tienen acceso a un equipo de cómputo e internet, pueden acudir directamente a la oficina de Educación Municipal en la Unidad Administrativa, donde se les facilitan las condiciones para el ingreso a la plataforma, en horario matutino y vespertino, con el objetivo de impulsar su desarrollo académico.

Añadió que el tiempo aproximado para la obtención del certificado de estudios es de un mes y medio, sin embargo, las y los usuarios pueden acelerar el proceso de acuerdo a las horas dedicadas a la plataforma: “actualmente, tenemos dos jóvenes que están inscritos en la plataforma, vienen los días miércoles aquí a la oficina; cualquier joven puede acercarse e iniciar su trámite, aquí les apoyamos en todo lo necesario”.

Por último, dijo que para quienes hayan aprobado sus conocimientos de primaria y secundaria, la Dirección a su cargo cuenta con un directorio de escuelas preparatorias en modalidad abierta, para que continúen sus estudios, asimismo, se cuenta con información disponible sobre becas universitarias para la población en general, con lo que se promueve la preparación académica de las y los soledenses.