SE ACERCA FECHA DE CIERRE DE TRÁMITE DE CARTILLA MILITAR EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– El Gobierno Municipal reiteró el llamado a los jóvenes de la clase 2008, para cumplir con este deber ciudadano antes de la fecha límite del 15 de octubre.

Manteniendo el compromiso de ser una administración cercana que atiende y facilita procesos a las y los jóvenes, tal cual es la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, y a pocas semanas de que concluya el periodo oficial para obtener la Cartilla del Servicio Militar Nacional, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reitera la invitación a la juventud de la clase 2008 y remisos para que acudan a realizar este importante trámite.

La titular de la Coordinación de Reclutamiento, Patricia Cuevas Ovalle recordó que la fecha límite para completar el registro es este próximo 15 de octubre, enfatizando la importancia de no dejar este trámite para el final, ya que la cartilla funciona como un documento oficial de identificación personal y representa un requisito legal obligatorio para acceder a diversas oportunidades laborales, trámites académicos y gestiones institucionales en su futuro.

Para esta edición se proyecta alcanzar la expedición de 1,200 cartillas militares al cierre del periodo, de la cual la dependencia municipal ha reportado una respuesta positiva por parte de la población juvenil, gracias al acompañamiento constante y a las facilidades otorgadas para simplificar los requisitos solicitados. Se exhorta a todos los interesados a acudir con anticipación para asegurar su registro antes del cierre de la convocatoria anual.

Los jóvenes interesados deben presentarse de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas en la Unidad Administrativa Municipal ubicada en la Avenida San Pedro #1860, en la colonia Valle de San Isidro; la atención se brinda de manera directa y personalizada para revisar la documentación completa y realizar el registro correspondiente en las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento, garantizando un servicio eficiente, accesible y orientado al desarrollo y cumplimiento cívico de la juventud de Soledad.

Para completar el trámite es necesario presentar acta de nacimiento original y copia, CURP actualizada, comprobante de domicilio vigente, certificado o constancia del último grado de estudios e identificación oficial con fotografía, asimismo se requieren de cuatro a cinco fotografías tamaño cartilla en papel mate, fondo blanco, sin barba, con bigote recortado y cabello con corte casquete corto, asegurando así el cumplimiento de las disposiciones normativas.