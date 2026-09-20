TODO LISTO PARA EL QUINTO INFORME DEL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO

* Este lunes en punto de las 17:00 horas, en el Centro de Negocios Potosí, el Gobernador dará cuenta a la ciudadanía de los resultados alcanzados en infraestructura, movilidad, programas sociales, salud, educación y finanzas públicas.

Todo está listo para que mañana lunes 21 de septiembre, en punto de las 17:00 horas, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, presente su Quinto Informe de Gobierno en el Centro de Negocios Potosí, donde dará cuenta a las y los potosinos del trabajo realizado durante el quinto año de su administración y de los resultados acumulados en las cuatro regiones del Estado.

“Vamos a rendir cuentas de frente a la gente, porque este Gobierno del Cambio ha trabajado en las calles, en las comunidades y en los municipios, hay resultados en movilidad, infraestructura, educación, salud y programas sociales, pero lo más importante es que las familias sepan en qué se han utilizado los recursos públicos y qué estamos haciendo por San Luis Potosí”, expresó el Mandatario Estatal.

Durante el informe se presentarán resultados en infraestructura carretera, puentes, vialidades y recuperación de espacios públicos, además de la ampliación de esquemas de movilidad, para el 2026, el presupuesto destinado al mantenimiento de la red carretera estatal aumentó 25 por ciento, mientras que programas de intervención urbana como Enchúlame la Colonia contemplan inversiones por 300 millones de pesos para atender calles, alumbrado, drenaje, agua y espacios públicos en la capital.

El Gobernador también informará sobre la política de atención cercana a las familias en las cuatro regiones, en educación, la inversión en infraestructura educativa cerrará 2026 por encima de los 650 millones de pesos; mientras que en salud, el programa Visitando Corazones ingresó a 140 mil 882 hogares, atendió a 175 mil 690 personas, realizó 704 mil detecciones oportunas y aplicó 70 mil 282 vacunas entre octubre de 2025 y julio de 2026.

Ricardo Gallardo destacará además los programas sociales y el modelo de Gobierno cercano que ha llevado servicios, apoyos y atención directa a municipios y comunidades, el Quinto Informe expondrá resultados en educación, salud, seguridad, desarrollo económico, movilidad y bienestar social, con acciones que el Gobierno del Cambio ha extendido a los 59 municipios y que serán presentadas como parte del estado que guarda la administración pública.

Al encuentro se espera la asistencia de representantes de distintos sectores e invitados especiales; sin embargo, el eje central será la ciudadanía, ante quien se rendirán cuentas del ejercicio gubernamental y del manejo de los recursos públicos correctos.