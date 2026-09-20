REDMETRO RIVIERA HUASTECA AVANZA E IMPULSA UNA MOVILIDAD GRATUITA, MODERNA Y EFICIENTE EN LA REGIÓN: RICARDO GALLARDO

* El Gobernador de San Luis Potosí destaca que miles de usuarios ya se trasladan entre Ciudad Valles y Tamazunchale con un servicio histórico que ha llegado a transformar la vida de trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias huastecas.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que la RedMetro Riviera Huasteca está transformando sin límites la movilidad de miles de familias de la región, al conectar de manera directa a Ciudad Valles con Tamazunchale mediante un servicio gratuito, moderno y eficiente que facilita los traslados cotidianos de la población.

El Mandatario Estatal aseguró que San Luis Potosí avanza hacia una nueva etapa en materia de transporte público, con unidades modernas y eléctricas, así como rutas planeadas para atender las necesidades de las comunidades de la Huasteca potosina y mejorar la conectividad entre sus municipios, dejando atrás años de rezago social y falta de oportunidades que se vivieron con los sexenios anteriores de la herencia maldita.

El Gobernador Ricardo Gallardo comentó que esta nueva alternativa de movilidad representa un beneficio directo para las familias, estudiantes, trabajadores y visitantes que ahora cuentan con una opción de transporte eficiente y sin costo, reduciendo gastos de traslado y acercando oportunidades entre distintos puntos de la región.

Finalmente, Gallardo Cardona destacó que una mejor movilidad también genera condiciones para fortalecer el turismo y dinamizar la economía local, al facilitar el desplazamiento de personas entre Ciudad Valles y Tamazunchale. “Más movilidad, más turismo, más economía. Aquí sí cumplimos”, compartió.