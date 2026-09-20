CJM BRINDA REPRESENTACIÓN LEGAL GRATUITA EN POSIBLES CASOS DE VIOLENCIA

* El acompañamiento jurídico comprende investigaciones relacionadas con violencia familiar, lesiones dolosas y abuso sexual.

El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) ha brindado representación jurídica gratuita en mil 855 carpetas de investigación relacionadas con violencia familiar, lesiones dolosas y abuso sexual.

Las asesoras y asesores jurídicos acompañan a las mujeres durante las distintas etapas del procedimiento y dan seguimiento a las investigaciones ante las autoridades competentes, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Como parte de un Gobierno que cumple, la atención especializada permite acercar servicios jurídicos gratuitos a las mujeres que requieren acompañamiento durante un proceso legal.

La representación especializada permite que las usuarias cuenten con orientación desde la presentación de la denuncia y durante las etapas posteriores del proceso jurídico.

De esta forma, el CJM mantiene servicios gratuitos destinados a facilitar el acceso a la justicia y brindar acompañamiento profesional ante situaciones de violencia.