Enrique Galindo propone aumentar 50 por ciento la aportación municipal a Bomberos

El Alcalde planteará en la Ley de Egresos que el apoyo mensual pase de un millón a un millón y medio de pesos, además se comprometió a dotar de vehículos y equipo a este cuerpo de emergencia.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos anunció que propondrá incrementar en 50 por ciento la aportación mensual que realiza el Ayuntamiento de San Luis Potosí al Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, para que pase de un millón a un millón y medio de pesos, con el propósito de fortalecer su operación y respaldar la atención de emergencias en la zona metropolitana.

Galindo Ceballos señaló que esta propuesta será contemplada en la Ley de Egresos, y destacó que el Gobierno Municipal, durante la actual administración, busca siempre cuidar y apoyar al Cuerpo de Bomberos por la labor que desempeña diariamente en favor de la población. Reconoció que los elementos atienden servicios no solamente en la Capital, sino en distintos puntos de la zona metropolitana, por lo que consideró necesario fortalecer sus condiciones de operación.

El Presidente Municipal también señaló que existen municipios que no realizan aportaciones al Cuerpo de Bomberos, pese a que sus elementos participan en la atención de emergencias metropolitanas, mientras que la participación del Gobierno del Estado también ha sido limitada. Por ello, dijo, el Ayuntamiento mantiene el compromiso de contribuir a que los bomberos cuenten con recursos suficientes para desarrollar su trabajo.

Además del incremento presupuestal, Galindo se comprometió a dotar de vehículos y equipo a este cuerpo de emergencia, con el objetivo de mejorar sus capacidades de respuesta y brindar mejores condiciones a quienes diariamente arriesgan su integridad para atender incendios, accidentes y otras contingencias.

Sobre la posibilidad de que el Cuerpo de Bomberos se incorpore administrativamente al Ayuntamiento, explicó que existe una invitación para que forme parte de la estructura municipal, aunque aclaró que la decisión corresponde al propio cuerpo de emergencia. Añadió que su autonomía también le ha permitido mantener determinadas ventajas operativas y de coordinación para cumplir con su función.