Gobierno Municipal mantiene en buenas condiciones el Jardín del Montecillo

Personal de la Dirección de Servicios Municipales realizó trabajos de deshierbe, poda, recolección de basura y retiro de excedentes para conservar limpio y digno este espacio público.

Personal de Parques y Jardines de la Dirección de Servicios Municipales del Gobierno Municipal llevó a cabo una jornada de mantenimiento en el Jardín del Montecillo, con el objetivo de conservar este espacio público en condiciones adecuadas para el disfrute de las familias y habitantes de la zona.

Durante los trabajos se realizaron labores de deshierbe y poda, además de la recolección de basura y el retiro de excedentes generados por estas acciones, como parte de las tareas permanentes de atención y mantenimiento de las áreas verdes de la ciudad.

Estas jornadas contribuyen a mantener espacios públicos dignos, limpios y agradables para todas y todos, mediante acciones que favorecen una mejor imagen urbana y el aprovechamiento de los lugares de convivencia de la población.