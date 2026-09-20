La UASLP Y COEPRIS con información a medias sobre Toxina en Masa y Tortillas

Investigador genera alarma y la UASLP guarda silencio

Dice COEPRIS que lleva 103 inspecciones en un año, pero que no hay conclusiones

Ante un posible riesgo de salud pública y económico autoridades guardan silencio

Luego de que el investigador de la UASLP, Rogelio Flores Ramírez, diera a conocer que en 18 de 30 tortillerías se identificó una toxina que produce cáncer en el hígado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ordenó una inspección a fondo, sin embargo en la COEPRIS y en la UASLP existe un sepulcral silencio y todo lo dicho son verdades a medias.

Potosinos de diferentes sectores de la ciudad capital, manifestaron que el hecho de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios COEPRIS, así como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP se reserven datos sobre la presunta existencia de una toxina en tortillas, no solo podría convertirse en un problema de salud pública sino en un grave problema económico que provoca alarma social.

Señalaron que en días pasados, un investigador de la Máxima Casa de Estudios, alertó que en un estudio realizado en 30 tortillerías de la ciudad, en 18 de ellas se detectó una toxina que provoca cáncer en el hígado humano.

Sin más datos y sin precisar ubicaciones, el investigador “solo soltó” el dato generándose una ansiedad social por los efectos y daños que la presunta toxina podría producir no solo en tortillas sino en todos los productos hechos con masa de nixtamal.

Para ser realistas, agregaron, ni la COPEPRIS de la Secretaría de Salud, y ni alguna instancia oficial o privada han dicho “esta boca es mía”. Ninguna autoridad ha mencionado que efectivamente se identificó un riesgo y a lo único que se han concretado a decir es que “poco se sabe sobre la presencia de la toxina”. A esto se le llama irresponsabilidad, manifestaron los potosinos entrevistados.

Sobre cuántas tortillerías o centros para la elaboración de nixtamal existen en la entidad, dijeron que ignoran el dato, pero podemos asegurar que son cientos, tanto las que hay en la ciudad como en el interior del estado, sobre todo en los municipios donde la masa y sus derivados es parte de su cultura gastronómica.

Puntualizaron, diciendo que es urgente que la COEPRIS de a conocer resultados de la investigación ordenada por el gobernador del estado, pues mucha gente ha dejado de consumir productos hechos a base de tortilla y masa.

Aparte del riesgo sanitario inminente, comienza a generalizarse la intención de consumir mejor otros productos no hechos a base de masa. Si esto se llegara a generalizar, ingresaríamos a una etapa peligrosa y de dimensiones de salud y económicas mayores, y,- si lo dudan, solo pregúntenles a los expendedores de masa y tortilla y a los productores de maíz, dijeron.