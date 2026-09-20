Gobierno Muncipal llevó el Domingo de Pilas a Valle del Tecnológico

Vecinas y vecinos reconocieron la presencia constante del gobierno de la capital, así como el diálogo directo y la atención a sus peticiones

El Gobierno de la Capital llevó este domingo una nueva edición del programa Domingo de Pilas con mi Gobierno a Valle del Tecnológico, donde se realizaron labores de limpieza y mantenimiento de áreas verdes para mejorar este espacio de convivencia para las familias. La jornada se desarrolló en el área verde ubicada entre las calles Fray J. de Xuaréz Camino Antiguo, Jochá y avenida Morales Saucedo y a todo lo largo del camellón de la avenida Morales Saucito.

En este Domingo de Pilas la regidora Margarita Hernández Fiscal destacó que la recuperación y conservación de estos espacios requiere de la participación conjunta del gobierno municipal y de la ciudadanía, por lo que invitó a las y los vecinos a hacer comunidad, mantener limpio el lugar y promover entre quienes viven y transitan por la zona el cuidado de las áreas públicas.

Señaló que el ayuntamiento tiene la responsabilidad de atender y mantener en buenas condiciones los espacios públicos de la capital, que cuenta con más de mil 200 colonias y más de 800 parques; sin embargo, subrayó que el trabajo coordinado con las familias permite ampliar los resultados y conservar por más tiempo las mejoras realizadas.

En la jornada dominical estuvieron presentes directores y secretarios de las distintas áreas municipales; en este sentido, habitantes del sector celebraron la presencia constante del ayuntamiento, el buen diálogo con las autoridades y la atención que se ha dado a sus peticiones para mejorar su entorno.