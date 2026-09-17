PLAN TOTAL DE PAVIMENTACIÓN SE HA CONSOLIDADO EN SOLEDAD DURANTE SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

– El Alcalde Juan Manuel Navarro destacó proyectos de urbanización y alumbrado en colonias donde la demanda era urgente, transformando zonas urbanas y rurales.

Durante el segundo año de trabajo del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, presidido por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, el Plan de Urbanización se ha cristalizado en favor de miles de familias de toda la demarcación, quienes ahora cuentan con vialidades funcionales, iluminadas, seguras y conectadas, permitiéndoles detonar el desarrollo social y económico de sus comunidades; entre éstos proyectos de pavimentación, destacan los ejecutados en colonias como la Cabecera Municipal, Rivas Guillén Cuarto y Quinto Plano, División del Norte, Genaro Vázquez, San Felipe, San Rafael, Fracción Rivera, entre otras.

El Presidente municipal celebró que Soledad tenga un gran aliado como es el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, con quien se han concretado proyectos magnos que transforman por completo la vida de las y los soledenses, además de convertir al municipio en un territorio en constante crecimiento y evolución, lo cual deriva en mayor atracción empresarial, inversión privada, empleabilidad local y oportunidades para las familias.

En la colonia Rivas Guillén Quinto Plano, se modernizaron 6 calles con concreto hidráulico y sistema de alumbrado público, con una inversión conjunta de 58 millones de pesos, dejando atrás el rezago urbano que vivieron cientos de familias; en la colonia Genaro Vázquez, se pavimentaron cuatro calles, vialidades a las que se les instaló alumbrado tipo led, con una inversión de 19 millones de pesos.

Asimismo, en la colonia División del Norte, fueron rehabilitadas tres calles que eran de tierra, lodo en tiempos de lluvia y sin servicios básicos, como drenaje sanitario y líneas de agua potable; todo esto fue incluido con la pavimentación de estas calles, con una inversión de 10 millones de pesos, brindando condiciones de dignidad, orgullo y cambio verdadero a miles de familias de la zona.

Otras obra de pavimentación de alto impacto es la avenida Reforma Agraria en la localidad Fracción Rivera, cuya inversión constó de 28.7 millones de pesos en conjunto con el Estado, urbanización que incluyó la renovación del sistema de alumbrado público a lo largo de 3.5 kilometros de longitud.

Navarro Muñiz dijo que este Plan de Urbanización se consolidó en su segundo año de administración y será dado a conocer en el Segundo Informe de Resultados, el próximo 28 de septiembre, frente a las familias y sectores sociales, demostrado el cambio real que se vive en cada calle, en cada colonia y en cada vivienda del municipio soledense.