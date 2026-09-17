INVITA GOBIERNO MUNICIPAL A LA INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA PICTÓRICA “LA SOLEDAD EN CARNE PROPIA”

La exposición “La soledad en carne propia. Un estudio a través del lenguaje corporal” reúne 20 pinturas al óleo de la artista Sofía Irais López Palomares.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Cultura Municipal, en colaboración con la Escuela Estatal de Artes Plásticas, invita a la ciudadanía a la inauguración de la muestra pictórica “La soledad en carne propia. Un estudio a través del lenguaje corporal”, de la artista Sofía Irais López Palomares.

La inauguración se llevará a cabo el próximo viernes 18 de septiembre, a las 11:00 horas, en el Patio del Centro Cultural Palacio Municipal, ubicado en Jardín Hidalgo número 5, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

La muestra está integrada por 20 pinturas al óleo, realizadas por Sofía Irais López Palomares como proyecto de titulación de la Licenciatura en Artes Plásticas, y parte de una pregunta central: ¿cómo representar aquello que no puede decirse con palabras?

A partir de esta interrogante, la artista convierte el cuerpo humano en un territorio donde la memoria, la ausencia y la introspección dejan huellas. Gestos, posturas, miradas, expresiones faciales y fragmentos anatómicos se transforman en elementos de un lenguaje visual capaz de revelar estados emocionales que suelen permanecer ocultos.

La investigación que acompaña el proyecto dialoga con las aportaciones de Flora Davis, Lise Bourbeau, Jocelyn Cook y Barbara Pease, para explorar la relación entre comunicación no verbal, heridas emocionales e identidad, así como las distintas formas en que la soledad puede manifestarse incluso en los movimientos más cotidianos.

En el plano pictórico, la propuesta establece un diálogo con el barroco, el tenebrismo, el realismo, el naturalismo y el paisajismo, referencias que son resignificadas desde una sensibilidad contemporánea para entrelazar la tradición artística con la experiencia íntima de la autora.

Los rostros y torsos fragmentados, intervenidos mediante recursos como el pixelado y la censura, generan una tensión constante entre lo visible y lo oculto. Al completar aquello que la imagen niega, el espectador participa activamente en la construcción del sentido y encuentra diferentes posibilidades de interpretación.

Más que representar la soledad como una ausencia, la exposición la propone como un espacio de encuentro con uno mismo. Cada obra invita a detener la mirada, reconocer la vulnerabilidad compartida y descubrir en la pintura una posibilidad de empatía, reflexión y transformación.

Con esta muestra, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Cultura, continúa impulsando espacios para la creación y difusión artística, así como para el encuentro de la ciudadanía con nuevas propuestas y talentos de la comunidad artística.

La invitación está abierta al público para acompañar la inauguración y conocer esta propuesta pictórica que explora, desde el lenguaje visual, las emociones y aquello que el cuerpo puede comunicar más allá de las palabras.