Interapas repara fuga de gran tamaño en Villamagna

Personal del organismo trabajó este miércoles 16 de septiembre para atender la fuga y evitar mayores pérdidas de agua.

Por el diámetro de la tubería y las condiciones del terreno, el llenado de la red requiere más tiempo y el servicio se restablece de manera gradual.

SLP.- Este miércoles por la tarde, personal operativo de Interapas mantuvo la atención de reportes y realizó los trabajos necesarios para reparar una fuga en un ducto de agua potable de 10 pulgadas, en Villamagna 1ra. sección, al poniente de la ciudad.

La reparación se llevó a cabo en un terreno que dificultó las labores, por lo que el personal del organismo realizó las maniobras necesarias para intervenir la tubería y dejar concluida la reparación.

El ducto tiene un diámetro de 10 pulgadas, mayor al de una tubería común de distribución en calles, por lo que una vez concluida la reparación se requiere más tiempo para recuperar el nivel de agua en la red.

El servicio en la zona se restablece de manera gradual conforme avanza el llenado del ducto y se recuperan las condiciones normales de operación.

Los usuarios pueden reportar fugas y situaciones relacionadas con el servicio a través de Acuatel 444 123 64 00 y las redes sociales oficiales de Interapas.