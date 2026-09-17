HOMICIDIOS BAJAN 95.8 POR CIENTO EN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE 2021 Y 2026

* La Estrategia Integral de Seguridad combina prevención, inteligencia, presencia territorial, tecnología y profesionalización policial.

San Luis Potosí registró una reducción de hasta 95.8 por ciento en homicidios entre 2021 y 2026, resultado de la Estrategia Integral de Seguridad encabezada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, basada en prevención, inteligencia, coordinación operativa y presencia territorial.

En el marco de los resultados que serán presentados con motivo del Quinto Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, destacó el despliegue permanente de la Guardia Civil Estatal (GCE), la coordinación entre corporaciones y los operativos conjuntos en las cuatro regiones.

Durante el último año se concretaron 13 mil 473 detenciones y se aseguraron 4 mil 336 vehículos, 237 armas de fuego y más de 21 mil dosis de distintas drogas. Además, más de mil 100 nuevos elementos egresaron de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana.

La estrategia incorpora también el Escudo Potosí, mil 713 cámaras de videovigilancia, nuevos Puntos de Monitoreo Inteligente, arcos lectores y la ampliación de capacidades del C5i2, además de una inversión anual superior a 200 millones de pesos para mejorar los salarios policiales. Para la administración estatal, estos resultados forman parte del cambio que se vive en materia de seguridad, con una corporación con mayor equipamiento, tecnología y preparación.