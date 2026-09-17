EN ORDEN Y CON ORGULLO, SEGE DESTACA PARTICIPACIÓN EDUCATIVA EN ACTOS CÍVICOS DE LA INDEPENDENCIA

* La Secretaría de Educación reconoce el compromiso, disciplina y entusiasmo de las comunidades escolares de las cuatro regiones del estado durante esta celebración cívica.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) destacó la participación de más de 500 mil alumnas y alumnos de las escuelas de educación básica, de los distintos niveles educativos; en los tradicionales actos cívicos, como Honores a la Bandera y desfiles conmemorativos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, realizados en los distintos centros educativos de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Estas actividades forman parte de la formación integral de las niñas y los niños, al promover desde las aulas y las comunidades escolares el amor a la patria, el respeto a los símbolos nacionales, así como valores cívicos como la disciplina, el respeto y la identidad.

La titular de la Secretaría de Educación, Deysi Maribel López Sierra, destacó que estas acciones cívicas se llevaron a cabo en total orden y sin incidentes, resultado del destacado trabajo y coordinación entre las autoridades educativas, municipales y las comunidades escolares, que permitió garantizar el adecuado desarrollo de estas celebraciones y por supuesto de las jefaturas de sector, supervisiones escolares, directivos, docentes, personal de apoyo y participación entusiasta de las niñas y niños que representaron con orgullo a sus escuelas.

Con estas acciones, la SEGE fortalece la formación integral de las y los estudiantes y mantiene vivas las tradiciones, la identidad y los valores cívicos que forman parte de la educación pública potosina. En el Gobierno del Cambio, la educación se transforma y el cambio se vive también en nuestras escuelas, donde se forman las nuevas generaciones de San Luis Potosí.