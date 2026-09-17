GUARDIA CIVIL ESTATAL ATIENDE REPORTE EN EL CENTRO HISTÓRICO

* Se mantiene presencia preventiva en la zona, mientras el SEER activó sus protocolos de seguridad y las actividades escolares continúan con normalidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que elementos de la Guardia Civil Estatal atendieron esta mañana un reporte relacionado con un robo a casa habitación en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

Al arribar al lugar, los elementos realizaron las acciones correspondientes como primeros respondientes y desplegaron un operativo preventivo en la zona, durante la intervención fue localizada y asegurada un arma de fuego presuntamente relacionada con los hechos, por lo que se dio parte a las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

La SSPC mantiene presencia y vigilancia preventiva en el sector y confirmó que la situación se encuentra bajo control, sin que exista riesgo para la población.

Por su parte, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) activó de manera preventiva los protocolos establecidos en la escuela primaria «Ignacia Aguilar», sin que se registrara algún incidente y las clases continúan con normalidad y las autoridades educativas mantienen comunicación y coordinación permanente con madres y padres de familia para atender cualquier determinación que pudiera ser necesaria.