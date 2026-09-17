FISCALÍA POTOSINA CAPTURA A PAREJA SEÑALADA DE TENTATIVA DE FEMINICIDIO

* La Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de emprender acciones que lleven ante la justicia a quienes laceren la integridad física y emocional de los infantes

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), al servicio de la sociedad, aprehendió a una pareja por presunto maltrato de una persona infante que requirió atención médica inmediata. La orden se cumplimentó en el Estado de Jalisco.

A través de la Policía de Investigación (PDI) y en colaboración con autoridades del Estado antes citado, fueron aprehendidos Raquel “N” y Raúl “N”, madre y padrastro de la víctima, respectivamente, quienes fueron denunciados por familiares cercanos a la víctima, después de que llevaron a la persona infante al nosocomio de la zona metropolitana, luego de detectar que tenía diversas heridas por golpes y quemaduras provocadas en el momento y con anterioridad.

Al realizar las diligencias respectivas, agentes Fiscales emprendieron las acciones penales correspondientes en contra de los señalados, obteniendo de esta manera una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, en concurso real con violencia familiar agravada.

Elementos de la PDI emprendieron un operativo de búsqueda de los señalados, que ya habían salido del Estado y se encontraban en Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que, mediante el convenio de colaboración entre las Fiscalías de ambas entidades, lograron la captura de ambas personas.

Posteriormente, la Fiscalía potosina realizó los trámites respectivos para que Raquel “N” y Raúl “N” fueran regresados a territorio potosino, donde serán conducidos ante un Juez de Control.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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Jueves 17 de septiembre de 2026