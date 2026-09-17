Sheinbaum responde a informe de Trump: México actúa contra el narco, Estados Unidos debe rendir cuentas

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno de Estados Unidos pretenda juzgar desde el exterior las acciones de México contra el narcotráfico, y pidió a ese país informar qué resultados ha obtenido frente al consumo de drogas, su distribución interna y el lavado de dinero.

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Durante la Mañanera del Pueblo de este jueves, la mandataria fue cuestionada sobre un reporte estadounidense que realiza observaciones al combate contra los cárteles en México y plantea la necesidad de actuar con mayor fuerza contra políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos”, respondió Sheinbaum, quien cuestionó las medidas adoptadas por ese país para atender el consumo de drogas y la crisis de opioides.

Sheinbaum cuestiona la crisis de opioides

La presidenta sostuvo que el consumo debe abordarse como un problema de salud pública, particularmente mediante la atención a los jóvenes. Reconoció que México requiere combatir la producción y el traslado de drogas hacia Estados Unidos, pero consideró indispensable analizar también las causas de la demanda en territorio estadounidense.

Sheinbaum precisó que la crisis de opioides se originó principalmente con medicamentos autorizados pese a que, según afirmó, se conocía su potencial adictivo.

También preguntó qué acciones se realizan contra los distribuidores de droga y el lavado de dinero en Estados Unidos.

“No necesitamos que nos juzguen”

La titular del Ejecutivo aseguró que México actúa contra servidores públicos cuando existen investigaciones y pruebas de sus vínculos con actividades ilícitas, independientemente del partido al que pertenezcan. Al mismo tiempo, cuestionó el tráfico ilegal de armas estadounidenses hacia territorio mexicano.

No se podría explicar el poder de fuego que tienen la delincuencia organizada en nuestro país sin el paso de las armas de Estados Unidos a México, de manera ilegal”, afirmó.

También recordó un caso presentado anteriormente sobre agentes de la DEA que habrían permitido el tráfico y la venta de fentanilo en Nuevo México.

Claudia Sheinbaum insistió en que corresponde a México enfrentar sus propios problemas y rendir cuentas sobre sus resultados:

No necesitamos que nos juzguen desde afuera. Sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días”, sentenció, antes de reiterar que le gustaría conocer un informe del gobierno estadounidense sobre lo que hace dentro de su territorio.

Con información de López-Dóriga Digital