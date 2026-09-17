MUNICIPIOS SE PREPARAN PARA EL SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL 2026

* La CEPC presentó a los 59 ayuntamientos los lineamientos y la logística del ejercicio preventivo que se realizará el 19 de septiembre.

Los 59 municipios de San Luis Potosí cuentan con los lineamientos y la logística para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026, informó la titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Nadia Ochoa Limón, tras una reunión virtual con autoridades municipales.

Como parte de la política preventiva del Gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, se trabaja con los ayuntamientos para que instituciones y familias conozcan sus protocolos de actuación y estén preparadas ante una eventual emergencia.

El ejercicio se realizará el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, bajo la hipótesis correspondiente a la región noreste de un sismo con epicentro en Allende, Nuevo León, y permitirá evaluar protocolos de evacuación, tiempos de respuesta y coordinación institucional.

La CEPC brindará acompañamiento, capacitación y asesoría técnica a los municipios para desarrollar la jornada de manera ordenada. En materia de Protección Civil, el cambio que se vive también implica pasar de la reacción a una cultura permanente de prevención.