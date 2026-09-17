EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO SE MANTIENE ENTRE LOS GOBERNADORES CON MAYOR APROBACIÓN DEL PAÍS

• El mandatario de San Luis Potosí alcanzó 61.7 por ciento de aprobación en agosto y se colocó en el segundo lugar nacional del Ranking Mitofsky.

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, se mantiene entre los mandatarios estatales con mayor aprobación ciudadana de México, al registrar 61.7 por ciento durante agosto de 2026 y ocupar el segundo lugar nacional, de acuerdo con el Ranking Mitofsky publicado por El Economista https://surl.li/xexarw.

La medición colocó al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en la primera posición con 61.8 por ciento; apenas una décima después se ubicó Ricardo Gallardo con 61.7 por ciento, mientras que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, registró 61.5 por ciento.

Los resultados mantienen al mandatario potosino dentro del grupo de gobernantes que superan el 60 por ciento de respaldo ciudadano y confirman su presencia constante en los primeros lugares de las mediciones nacionales de aprobación.

A nivel nacional, el promedio de aprobación de los 32 titulares de los poderes ejecutivos estatales se ubicó en 52.8 por ciento durante agosto, por lo que el resultado de San Luis Potosí se encuentra casi nueve puntos porcentuales por encima de esa referencia y en total, 18 mandatarios se colocaron por encima del promedio nacional.

El Ranking Mitofsky contempla la opinión de mexicanos mayores de 18 años con acceso a dispositivos móviles e internet y permite observar mensualmente los niveles de aprobación de gobernadoras y gobernadores del país.