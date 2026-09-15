TODO LISTO EN SOLEDAD, PARA VIVIR “ZUMBANDA VOL. 4” DESDE LA PLAZA PRINCIPAL CON DJ´S

– El enérgico evento tendrá lugar este viernes 18 de septiembre, con la participación de instructores internacionales, ambientación a cargo de DJ’s en vivo, módulos de hidratación y espacio de ludoteca para el disfrute de las y los más pequeños.

Para fortalecer las estrategias de proximidad, activación física e integración comunitaria promovidas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE), tiene todo listo para llevar a cabo “Zumbanda vol. 4”, este viernes 18 de septiembre, una actividad única en San Luis Potosí que reúne a miles de personas para ejercitarse al ritmo de música en vivo; en esta ocasión, el ambiente estará a cargo de Dj´s e instructores profesionales.

El titular de la dependencia municipal, Juan de Jesús Ferrer Torres informó que esta jornada ha marcado historia en sus tres ediciones anteriores, con asistencia récord y una experiencia inolvidable, donde niños, jóvenes y adultos conviven en un espacio seguro y de gran interacción. Destacó que en cada edición, no sólo participan habitantes de Soledad, sino de colonias provenientes de la ciudad capital.

Entre los aspectos más destacados de la programación, se contará con la participación especial de reconocidos instructores de Zumba con trayectoria internacional, como Cecy Villanueva Fitness y René Ruiz. Asimismo, el marco musical estará estelarizado por la ambientación en vivo de los DJ´s Erick Vargas “El Niño Bien” y Andrés Oviedo, quienes presentarán un variado repertorio de música versátil adaptado para el disfrute de todos los asistentes.

La cita es este viernes 18, en la Plaza principal, a partir de las 18:30 horas. Con el propósito de brindar facilidades a las familias e incentivar la participación comunitaria, se dispondrá de un área de ludoteca para la atención y recreación de la niñez, así como de módulos permanentes de hidratación gratuita durante el desarrollo del evento.

Esta edición de “Zumbanda” promete ofrecer una tarde-noche muy activa e inolvidable, con una propuesta sin precedentes, que pretende convocar cada vez más a miles de familias, promoviendo el deporte, la salud personal, la interacción comunitaria y el uso de espacios públicos.

El Gobierno Municipal reitera el llamado a escuelas, instructores y academias de Zumba de Soledad de Graciano Sánchez y la zona metropolitana a sumarse a este encuentro deportivo que busca fortalecer la cohesión social y promover hábitos saludables en beneficio de toda la población.